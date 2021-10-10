Из-за обязательной вакцинации в Кекавском крае готовы уволиться 63 педагога
Foto: LETA

В случае требования обязательной вакцинации сотрудников учебных заведений от Covid-19 уволиться готовы 63 педагога в Кекавском крае, сообщили агентству ЛЕТА в краевой думе. Эти данные были собраны в конце сентября и могли измениться.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Наиболее незавидная ситуация в дошкольном образовательном учреждении "Bitīte", где о готовности уволиться заявили от 20 до 25 учителей и их помощников.

Десять педагогов планируют уйти с работы в Кекавской средней школе, девять - в Баложской средней школе , шесть - в Кекавской музыкальной школе, пять - в Балдонской средней школе и три учителя - в Плявниеккалнской начальной школе.

По два педагога готовы уволиться из Даугмалской основной школы и дошкольного учебного заведения "Zvaigznīte", один - из Балдонской музыкальной школы им. Яниса Думиньша.

Оценив ситуацию, мэр Кекавы Юрис Жилко направил открытое письмо председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилу Ашераденсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу (СП), Кабинету министров и председателю Латвийского союза самоуправлений Гинту Каминскису, призывая отменить норму об обязательной вакцинации сотрудников образовательных учреждений.

Руководство Кекавской краевой думы подчеркивает, что цель письма - указать на потенциальные угрозы и проблемные ситуации, с которыми руководство школ столкнется после 15 ноября.

Руководство Кекавского края поддерживает, поощряет и призывает всех жителей, особенно работающих в учебных заведениях, пройти вакцинацию от Covid-19. Руководство думы и руководители учебных заведений регулярно призывали и поощряли учителей к вакцинации, проводили индивидуальные беседы с учителями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

131

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Кабинет министров Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость