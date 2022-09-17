Из-за ограничений на въезд для россиян в Латвии отменят концерт группы “Би-2”

В связи с ограничением въезда граждан России в Латвию отменяются ранее запланированные концерты, выяснило агентство LETA. Например, 23 сентября в Arēna Rīga должен был состояться концерт российской рок-группы “Би-2”, но организаторы сообщили о его отмене.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хотя группа была основана в Беларуси, в ее состав входят музыканты из России. Организатор мероприятия — IZO Events — сообщил на странице в Facebook, что в связи с изменениями в регламенте группа не сможет выступить в назначенную дату.

IZO Event отмечает, что организатору мероприятия и группе потребуется время до 1 декабря, чтобы получить рекомендации и принять решение по поводу концерта.

В организацию мероприятий внесло поправки 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, заявила член правления Biļešu serviss Лига Рубине. Она не смогла ответить на вопрос журналистов о том, как часто за последние месяцы приходилось отменять культурные мероприятия российских артистов в Латвии.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите подчеркнула, что с 19 сентября будут введены ограничения на въезд граждан России в Латвию, что ограничит поездки с необязательными целями въезда, такими как туризм или отдых. Граждане России, целью въезда которых являются культурные мероприятия, с 19 сентября не смогут въезжать в Латвию, отметила она.

Лица, которые получили визы в связи с гуманитарными соображениями, по-прежнему смогут въезжать в Латвию.

Кроме того, распоряжение Кабмина регулирует только въезд — российские художники и журналисты, которые нашли в Латвии убежище, не должны будут уезжать после 19 сентября.

Уже сообщалось, что 19 сентября вступят в силу введенные Кабинетом Министров ограничения на въезд в Латвию граждан России — обладателей краткосрочной шенгенской визы — с несущественными целями, такими как туризм и отдых.