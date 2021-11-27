Из-за отсутствия ковид-сертификатов в простой отправлены 42 работника клинических университетских больниц

Из-за отсутствия сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании в Рижской Восточной клинической университетской больнице от работы отстранены 32 сотрудника. В Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня отправлены в простой десять сотрудников.

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Как сообщила начальник отдела персонала Восточной больницы Эвита Дульбинска, около половины отстраненных сотрудников - медики, остальные - вспомогательный персонал.

Всего в больнице работает 4950 человек. Количество работников в последнее время увеличилось благодаря участию Министерства здравоохранения, а также людей, которые отреагировали, чтобы помочь в оказании помощи пациентам с Covid-19.

В настоящее время общий охват вакцинацией в больнице составляет 94%, но, как отметила Дульбинска, это не означает, что оставшиеся 6% не вакцинированы. Некоторые из этих сотрудников отсутствуют, и их вакцинационный статус неизвестен, а другие уже начали вакцинацию, но еще не завершили ее.

Согласно информации, предоставленной больницей им. Страдиня, с тех пор как 15 ноября вступило в силу требование о наличии ковид-сертификатов, двое сотрудников уволились, а десять в настоящее время находятся в неоплачиваемом простое, то есть у них есть три месяца, в течение которых они должны получить сертификат, если хотят продолжить работу в больнице. Всего в больнице Страдиня работает более 3000 человек, и отсутствие десяти работников не играет большой роли.