Из-за отсутствия поддержки в коалиции приостановлено рассмотрение законопроекта о лотерее для привитых
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Дальнейшее рассмотрение законопроекта о лотерее для привитых от коронавируса приостановлено из-за отсутствия поддержки в коалиции, сообщил журналистам председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!" Юрис Пуце.

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"К сожалению, следует констатировать, что среди правительственных партий существуют различия во мнениях и нет согласия по поводу дальнейшего продвижения законопроекта. Было бы неправильно в ситуации, когда мнения партнеров по коалиции расходятся, продолжать рассмотрение законопроекта. Поэтому Минздрав продвижение этого вопроса на данный момент откладывает", - сказал Пуце.

Ссылаясь на министра здравоохранения Даниэля Павлютса, он сообщил, что Минздрав по-прежнему считает мотивационные меры необходимыми, поэтому будут выдвигаться новые инициативы и вестись поиск других способов, как добиться более активной вакцинации. В качестве примера Пуце назвал предложение выделить дополнительные средства для практик семейных врачей, которое во вторник будет рассматриваться на заседании правительства.

Что касается лотереи для привитых, Пуце выразил мнение, что "рано или поздно политики вернутся к этой идее".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отметил, что есть различные точки зрения на то, какие меры следует принять, чтобы ускорить вакцинацию, и Минздрав должен думать о том, какие поддерживающие и мотивационные мероприятия он может проводить для достижения этой цели.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время латвийская экономика находится в очень хорошем состоянии, так как достигла докризисного уровня. "Нам нужно удержать курс на экономический рост, и главное - не позволить пандемии остановить нашу экономику. Поэтому нам и нужна вакцинация", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, законопроект о лотерее планировалось рассмотреть в Сейме еще на прошлой неделе, но Новая консервативная партия заявила, что не поддержит его и надеется, что предусмотренные для лотереи ресурсы будут направлены на нужды здравоохранения.

"Новое Единство" также заявило, что рассмотрение законопроекта в Сейме нужно отложить, так как планируемые затраты действительно велики.

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