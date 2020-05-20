Из-за пандемии количество регистрируемых в Латвии браков снизилось на четверть

В марте и апреле 2020 года было зарегистрировано 1020 браков — это на 344 или 25,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Центральное статистическое управление.

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В день в среднем происходит 17 свадеб — в 2019 году их было 22.

В Риге за март и апрель было зарегистрировано 426 браков — на 118 или на 22% меньше, чем в прошлом году. В остальной части Латвии количество свадеб уменьшилось еще значительнее — на 28%.

В апреле было зарегистрировано 1525 новорожденных, что на 2,1% меньше, чем в апреле прошлого года. Умерло 2311 человек, что на 5,6% меньше, чем в апреле 2019 года.

Примерное количество жителей Латвии по данным на 1 мая 2020 года — 1 903 500 человек.