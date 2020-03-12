Из-за пандемии место нахождения нескольких избирательных участков в Риге будет изменено

Ради эпидемиологической безопасности, временная администрация Рижской думы решила перенести место нахождения нескольких избирательных участков, сообщили портал DELFI в Рижской думе. Все они традиционно находились в медучреждениях и центрах социального ухода.

Избирательный участок Детской больницы на Виенибас гатве 45 будет закрыт. Избиратели, зарегистрированные там, будут перенаправлены в другие близлежащие участки. Участок центра социального ухода "Эзеркрасти" будет перенесен в помещение Гаркалнской краевой думы. Участок в Латвийском центре онкологии будет перенесен в торговый центр "Гайлезерс". Участок в центре социального ухода "Межциемс" будет перенесен в здание Рижской Юглской средней школы. Участок Рижской второй больницы будет перенесен в Рижскую Эстонскую основную школу.

Как уже сообщалось, в Латвии зафиксированы 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии — заболевание затронуло 114 стран. В Латвии и по всему миру отменяются общественные мероприятия и вводятся ограничения.