Из-за пандемии резко выросло число неотложных пациентов в психиатрическом отделении Детской больницы

Под влиянием пандемии Covid-19 резко выросло число неотложных пациентов в психиатрическом отделении Детской больнице, сообщает LETA.

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Врачи больницы призывают родителей уделить особое внимание состоянию психического здоровья подростков, поддерживать их и учиться распознавать сигналы, которые свидетельствуют о необходимости обратиться к специалисту за помощью.

По сравнению с 2019 годом, число госпитализированных молодых людей выросло на 20%, а 55% пациентов были госпитализированы в срочном порядке.

Руководитель клиники детской психиатрии Никита Безбородов указал, что это может свидетельствовать о снижении стигмы вокруг психического здоровья. Однако по его мнению, эта ситуация вызвана пандемией и связанными с ней ограничениями.

“В подростковом возрасте коммуникация с ровесниками играет особенно важную роль в формировании идентичности молодого человека и поддержании самооценки. Сейчас, когда под влиянием пандемии Covid-19 их возможности поддерживать контакты с друзьями и другими подростками, страдает их психика”, - сказал Безбородов.

Специалисты больницы напоминают, что забота о психическом здоровье столь же важна, как и забота о физическом благополучии. Врачи рекомендуют поддерживать с детьми естественную связь, например, готовя вместе, смотря телевизор вместе или занимаясь общими хобби. Родителям стоит поддерживать и способствовать тому, чтобы подросток сохранял контакт со своими друзьями.

Серьёзные сигналы о трудностях психического здоровья это пропажа интереса к радующим подростка вещам на более чем две недели, раздражительность, трудности со сном и просыпанием, изменение аппетита. Кроме того, о проблемах свидетельствуют слова подростка о самоповреждении или самоповреждающие действия, а также необоснованное чувство вины. Если подросток проявляет что-то из этого, необходимо обратиться к специалисту. Попасть на консультацию психиатра Детской больницы можно с направлением семейного врача.