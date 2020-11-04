Из-за пандемии студентов из Латвии и других стран не пускают в Россию

Студенты из Латвии до сих пор не могут начать учебу в России. И латвийцы, и граждане других стран, которые поступили в российские вузы, вынуждены учиться удаленно или брать академический отпуск, так как въезд в Россию иностранцам временно ограничен, сообщает Русское вещание LTV7.

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Дора Новикова — студентка Высшей школы экономики, но сейчас она в Латвии. И получить визу, чтобы продолжить учебу, Дора не может.

"Мне еще повезло, потому что наш университет предоставил хоть какое-то дистанционное обучение. Но другие университеты у других ребят из других стран, например, с которыми мы общались в телеграм-канале, у них вообще нет возможности онлайн-обучения. Им говорят, что они могут взять академический отпуск и потом уже, когда все решится, пандемия пройдет, тогда уже будем решать проблему с вашим обучением", — говорит Дора.

Дора, как и другие студенты неоднократно обращалась в ответственные ведомства. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации ей ответили, что "въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства временно ограничен, за исключением отдельных категорий граждан, к которым иностранные граждане, следующие в Российскую Федерацию в целях обучения, не относятся".

В посольстве Латвии в России отмечают, что некоторые студенты к ним обращались, но помочь им ничем не могут, так как граница России с ЕС закрыта. Получается, что продолжить учебу не удаленно можно было только не возвращаясь в Латвию. Первая сессия у Доры уже прошла по интернету. А как придется сдавать оставшиеся сессии и попадут ли студенты на свои выпускные, пока не знает никто.