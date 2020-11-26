Из-за пандемии в Латвии могут разрешить учреждать партии частично удаленно
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Сегодня Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки к закону о преодолении последствий Covid-19, которые предусматривают возможность проведения собрания учредителей партии в удаленном формате, если из-за ограничений на собрания это невозможно сделать очно.

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На таком удаленном собрании учредителей не будет присутствовать присяжный нотариус, но каждый из учредителей в течение десяти дней после собрания должен будет посетить любого присяжного нотариуса и заверить своей подписью согласие с решением об учреждении партии.

После получения подтверждения от присяжного нотариуса заявление об учреждении партии необходимо будет подать в Регистр предприятий.

Как сообщалось, в связи с введенными для ограничения распространения Covid-19 мерами депутату Сейма Алдису Гобземсу 22 ноября не было разрешено организовать мероприятие по учреждению партии.

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LETA

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LETA

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