Из-за парада мотоциклистов в субботу в Риге введут ограничения движения
Foto: LETA

В связи со ставшим уже традиционным для Риги парадом мотоциклистов, каждую осень символизирующим завершение сезона для этих двухколесных транспортных средств, в субботу 26 сентября с 13 до 14 часов может быть ограничено или даже перекрыто движение по пути следования мотопарада.

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Мотоциклисты начнут путь от торгового центра Mols на ул. Краста, затем свернут с ул. Краста на Южный мост, затем на ул. Зиепниеккална, ул. Мукусалас, ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, ул. Даугавгривас, после чего отправятся к аэропорту в Спилве.

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