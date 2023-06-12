Из-за переноса выходных в 2024 году на Рождество будет почти неделя каникул
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13 июня правительство рассмотрит проект переноса двух рабочих дней в декабре 2024 года, благодаря которому на Рождество будет почти неделя каникул.

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Рабочий день 23 декабря — между воскресеньем, 22 декабря, и Сочельником, 24 декабря. Его планируется перенести на субботу, 14 декабря.

30 декабря — понедельник между воскресеньем, 29 декабря, и кануном Нового года. Рабочий день с 30 декабря планируется перенести на еще одну субботу — 28 декабря.

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