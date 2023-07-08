Из-за плохого качества воды запрещено купаться в озере Шуню в Даугавпилсе

Микробиологические показатели качества воды в даугавпилсском озере Шуню превышают допустимые нормы и не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому купаться в озере запрещено до получения результатов повторных анализов, сообщили агентству LЕТА в Инспекции здравоохранения.

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Инженер-эколог даугавпилсского муниципального предприятия Komunālās saimniecības pārvalde Каспар Лайзанс сообщил, что в озере будет проведена повторная проверка качества воды, результаты которой будут известны на будущей неделе.

В городском озере Большие Стропы на этой неделе также наблюдается цветение фитопланктона, однако его концентрация в воде не превышает нормы, поэтому запрета на купание в настоящее время нет.