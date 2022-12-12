Из-за погодных условий могут опаздывать "скорые"

Из-за погодных условий бригады Службы неотложной медицинской помощи могут приезжать на вызовы позже, сообщает в соцсетях.

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Служба неотложной медицинской помощи призывает жителям с пониманием относиться к ситуации и звонить по телефону 113 только в критических для жизни ситуациях.

В легких случаях служба призывает связываться со своим семейным врачом.

Как уже сообщалось, из-за снегопада и метели затруднено движение на дорогах страны.