Из-за погодных условий могут опаздывать "скорые"

Из-за погодных условий бригады Службы неотложной медицинской помощи могут приезжать на вызовы позже, сообщает в соцсетях.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Служба неотложной медицинской помощи призывает жителям с пониманием относиться к ситуации и звонить по телефону 113 только в критических для жизни ситуациях.
В легких случаях служба призывает связываться со своим семейным врачом.
Как уже сообщалось, из-за снегопада и метели затруднено движение на дорогах страны.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.