Из-за погоды дети в Талсинском и Кулдигском краях перешли на "удаленку"
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Из-за снегопада школы в Талсинском и Кулдигском краях сегодня будут закрыты, а занятия для учащихся всех классов будут проходить дистанционно, сообщили в самоуправлениях.

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По словам представителя самоуправления Талсинского края Иниты Федько, в понедельник из-за погодных условий возникли сложности с транспортировкой школьников. Два автобуса слетели в кювет, впрочем, их быстр удалось вернуть на проезжую часть, пострадавших нет. Автобусы развозили детей по учебным заведениям, однако дорога занимала дольше обычного.

Самоупраление с утра получало очень много звонков и жалоб от жителей на заснеженные дороги. Больше всего звонили из Талси и Мерсрагса. В самоуправлении призывают жителей с понимаем отнестись к ситуации и по возможности не использовать транспорт.

Представитель самоуправления Кулдигского края Ласма Рейнфелде сообщила, что большая часть учебных заведений проводит занятия дистанционно, так как во вторник синоптики также обещают сильный снегопад.

Как сообщалось, в окрестностях Кулдиги и Талси в понедельник были критические условия для передвижения транспортных средств.

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