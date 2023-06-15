Из-за погоды Rīgas namu pārvaldnieks прекратил косить траву

Из-за жаркой и засушливой погоды Rīgas namu pārvaldnieks с сегодняшнего дня прекращает косить траву в столице.
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В такую погоду при покосе образуется пыль, есть вероятность выгорания травы.
Покос будет производиться только в определенных местах, где выросла очень высокая трава. Работы возобновятся, как только позволят погодные условия.
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