Из-за погоды Rīgas namu pārvaldnieks прекратил косить траву
Foto: F64

Из-за жаркой и засушливой погоды Rīgas namu pārvaldnieks с сегодняшнего дня прекращает косить траву в столице.

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В такую погоду при покосе образуется пыль, есть вероятность выгорания травы.

Покос будет производиться только в определенных местах, где выросла очень высокая трава. Работы возобновятся, как только позволят погодные условия.

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