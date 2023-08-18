Из-за праздника города ограничено движение по многим улицам Риги

Из-за мероприятий в честь 822-летия Риги 18 и 19 августа будет ограничено движение в центре города и в других местах, где будут проводиться мероприятия.

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С 06.00 субботы, 19 августа, до 06.00 воскресенья, 20 августа, будет закрыто движение транспортных средств, в том числе маленьких туристических электропоездов, рикш, электросамокатов и другого электротранспорта на Домской площади, участке улицы Зиргу от Домской площади до улицы Мейстару, участке улицы Екаба от Домской площади до площади Пилс, участке улицы Смилшу от Домской площади до улицы Вальню.

Также будет закрыто движение на площади Гердера, на участке улицы Шкюню от Домской площади до улицы Калькю, участке улицы Тиргоню от улицы Шкюню до улицы Калькю, участке улицы Яуниела от Домской площади до улицы Маза Яуниела, участке улицы Амату от улицы Шкюню до площади Ливу.

С 06.00 субботы до 01.00 воскресенье будет закрыто движение транспортных средств по обеим сторонам улицы Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В свою очередь, с 08.00 пятницы, 18 августа, до 06.00 воскресенья, 20 августа, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади, на участке улицы Зиргу от Домской площади до улицы Мейстару, участке улицы Екаба от Домской площади до улицы Торня, участке улицы Пилс от Домской площади до площади Пилс, участке улицы Смилшу от Домской площади до улицы Вальню.

Также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Гердера, на участке улицы Шкюню от Домской площади до улицы Калькю, участке улицы Тиргоню от улицы Шкюню до улицы Калькю, на участке улицы Яуниела от Домской площади до улицы Маза Яуниела, участке улицы Амату от улицы Шкюню до площади Ливу.

С 20.00 пятницы до 01.00 воскресенья будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обеих сторонах улицы Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В Гризинькалнсе будет проходить праздник округи (Apkaimes svētki), поэтому с 19:00 18 августа по 23:59 19 августа будет закрыто движение транспорта по улице Варну на участке от улицы Таллинас до Алакса. Также будет запрещена стоянка и остановка транспорта.

С 8:00 18 августа до 2:00 20 августа будет закрыто движение по улицам Луцавсалас и Лайву на Луцавсале за стоянкой возле торгового центра K Senukai. Также будет закрыта дорога к огородам напротив стоянки. Общественная стоянка на Луцавсале в это время работать не будет, там будет запрещена стоянка и остановка. Будет закрыт и проезд к лодочной пристани.

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С 7:00 18 августа по 1:00 19 августа будет закрыта набережная Закюсалы и съезд с Островного моста в сторону Закюсалы, дорога от пляжа Закюсалы к телебашне и дорога к пейнтбольному парку. Также в указанный период будет закрыта для судоходства малая акватория Даугавы.