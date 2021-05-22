Из-за проблем с планированием у центра вакцинации на Кипсале возникла очередь

Из-за проблем с планированием у центра массовой вакцинации на Кипсале возникла большая очередь, сообщает LETA. Организаторы вакцинации обещают, что вакцин всем хватит.

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Представитель Бюро вакцинации Иева Стуре указала, что на стороне медучреждения, обеспечивающего прививки, возникли проблемы с планированием. На Кипсалу отправлены дополнительные бригады медиков и в ближайшие часы очередь должна закончиться.

“Если есть возможность, жителей призывают не стоять в очереди, а прийти за прививкой ближе к вечеру. Центр будет работать до тех пор, пока все, кому сегодня положена прививка её не получат”, - сообщает Бюро вакцинации в своем Twitter.