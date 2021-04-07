Из-за простоя в работе э-здоровья данные о вакцинированных надо присылать по электронной почте

В среду система э-здоровья находится в простое, из-за чего медики должны отправлять Национальной службе здравоохранения (НСЗ) данные о вакцинированных против Covid-19 пациентах по электронной почте, сообщает LETA.

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В сообщении НСЗ указано, что данные надо присылать до 22:00 в виде заполненной таблицы Excel, доступной на сайте службы.

Как уже сообщалось, до тех пор, пока не будет разработана новая технология, данные о вакцинации поступают через систему э-здоровье. Как рассказала агентству LETA семейный врач Сармите Вейде, на случай серьёзных нарушений работы системы, врачи собирают эти данные в таблицах Excel. Ранее в работе системы не раз были замечены проблемы.