Из-за птичьего гриппа закрыт официальный пляж в Екабпилсе

На водохранилище Раджу, которое является официальным местом для купания в Екабпилсе, обнаружен очаг птичьего гриппа, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой Латвийское радио 4.

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В нескольких местах на подходах к пляжам размещены предупреждения о том, что здесь нельзя купаться, и запрещается трогать мертвых птиц. Местные жители надеются, что запрет наложен не на все лето.

Территорию карьера регулярно патрулирует муниципальная полиция, которая предупреждает жителей о мерах безопасности. Кто-то слушает, а кто-то все равно лезет в воду. Никого за это не штрафуют. Запрет носит рекомендательный характер, поясняет руководитель Управления развития Екабпилсского краевого самоуправления Илмар Лукстс:

"Каждый день мы эту территорию обследуем, если находим мертвых птиц, то их собирают и утилизируют. Самая большая концентрация птиц именно на острове водохранилища Раджу. И наши сотрудники этот остров обходят стороной, чтобы не провоцировать этих птиц перелететь на какое-то другое место, чтобы они не разносили инфекцию, не заражали других птиц. Возможно, что больше всего мертвых птиц именно на этом острове".

За две недели на карьере Раджу найдено 12 мертвых птиц. Решение о введении ограничений приняла Екабпилсская краевая муниципальная комиссия по гражданской обороне после консультаций с Продовольственно-ветеринарной службой и Центром контроля и профилактики заболеваний.