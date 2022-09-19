Из-за работ на Брасовском мосту может быть превышен уровень шума по ночам

С понедельника, 19 сентября, и до 1 октября будут проходить работы по демонтажу Брасовского моста, из-за этого может быть превышен уровень шума, сообщает Управление коммуникацией Рижской думы.

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Работы по ночам будут проходить до 23 сентября, потом после перерыва с 26 по 30 сентября.

Как уже сообщалось, в Риге идет перестройка Брасовского моста. Строительные работы планируется завершить к Празднику песни и танца, который состоится в 2023 году.

В мае этого года Кабинет министров выдал заем в размере 11 млн евро на перестройку Брасовского моста.

В ходе работ будет произведено полное строительство моста, поэтому сначала демонтируются старые конструкции моста, чтобы на их месте построить новые.

Реконструкцию моста Браса осуществляет объединение CP — Rīgastilti, в которое объединились АО Ceļu Pārvalde и SIA Rīgastilti, строительный надзор осуществляет объединение поставщиков KBL&ISL.

Согласно информации, опубликованной на сайте Управления по надзору за закупками, со строителями заключен договор на 2-й этап реконструкции транспортной эстакады на станции Браса стоимостью в 10,9 млн евро.