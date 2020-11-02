Из-за распространения Covid-19 больницы ограничат услуги дневных стационаров
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Готовясь к росту количества больных Covid-19, больницы ограничат услуги дневных стационаров, заявила в понедельник журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

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На состоявшемся в понедельник совещании Государственной оперативной медицинской комиссии обсуждалась эпидемиологическая ситуация и были обозначены три возможных сценария развития.

Как отметила госсекретарь, хотя за последние семь дней заболеваемость немного уменьшилась (рост составил 18% по сравнению с 50% неделей ранее), но прогнозируется, что количество пациентов в больницах увеличится.

Первый сценарий предусматривает, что количество пациентов в больницах будет составлять 200 человек. Согласно второму сценарию, количество госпитализированных вырастет на 30%, а третий сценарий предусматривает, что количество пациентов вырастет на 60%. Это означает, что за три-четыре недели количество госпитализированных достигнет 1500 человек.

Мурмане-Умбрашко заверила, что пока не планируется ограничивать амбулаторные услуги.

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LETA

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