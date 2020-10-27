Из-за распространения Covid-19 вузы будут работать частично удаленно до конца года
Foto: PantherMedia/Scanpix

Для ограничения распространения Covid-19 высшие учебные заведения должны работать частично удаленно до конца года, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Такое решение во вторник принял Кабинет министров.

Лекции в высших учебных заведениях до конца года будут проводиться удаленно.

Для получения студентами практических навыков практические занятия могут проводиться очно с обязательным соблюдением строгих мер предосторожности.

Кроме того, правительство продлевает дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов до 15 ноября. Это требование распространяется и на образование по интересам.

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LETA

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