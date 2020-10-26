Из-за распространения Covid-19 вузы должны работать частично удаленно
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С целью ограничения распространения Covid-19 с сегодняшнего дня по 15 ноября процесс обучения в высших учебных заведениях будет проходить частично дистанционно. Такое решение приняло правительство в прошлую пятницу.

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Поскольку недавние случаи заболевания Covid-19 в том числе были связаны со студентами высших учебных заведений, поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 направлены на ограничение собраний студентов.

Учебный процесс в вузах будет проходить частично дистанционно — лекции будут проходить удаленно, а практические занятия, которые важны для приобретения студентами практических навыков, могут проводиться очно с соблюдением строгих мер предосторожности.

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LETA

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LETA

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