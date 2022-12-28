Из-за распространения гриппа и ОРВИ, "неотложка" объявила чрезвычайную ситуацию

В целях сохранения возможности оказывать своевременную неотложную медицинскую помощь пациентам в критической для жизни ситуации, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) со среды, 28 декабря, переходит на режим работы в чрезвычайной ситуации, сообщает агентство LETA.

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Это решение приняла Группа чрезвычайного руководства NMPD, поскольку с ростом распространения в обществе гриппа, Covid-19 и других заболеваний дыхательных путей, увеличивается количество звонков и вызовов бригад "Скорой" в ситуациях, которые не являются неотложными.

Сейчас в диспетчерские службы NMPD ежедневно поступает более 2000 звонков, из которых 300-400 связаны с простудными заболеваниями, повышенной температурой, насморком, головными болями и другими симптомами ОРВИ. Это создает высокие риски для жителей в действительно критических ситуациях не иметь возможности оперативно позвонить и получить экстренную помощь.

Установление режима чрезвычайной ситуации NMPD означает, что диспетчеры экстренной телефонной связи при поступлении вызовов по менее приоритетным ситуациям будут предлагать жителям обратиться за помощью в практику своего семейного врача или в ближайшее медицинское учреждение. Также диспетчеры будут информировать о том, что время ожидания бригады может составлять до 4 часов, поскольку медики направились на вызовы, которые связаны со спасением жизней.

Ситуации с более низким приоритетом часто связаны с такими ситуациями, как простуда и респираторные вирусы, хроническое высокое кровяное давление, а также травмы рук и ног, когда человек еще может передвигаться сам или добраться до ближайшего медицинского учреждения с помощью близких.

Если во время вызова бригада определит, что ситуация не срочная и пациенту помощь могла быть оказана амбулаторно, то может быть выставлен счет за платную услугу.

Также в условиях чрезвычайной ситуации NMPD продолжит мероприятия по улучшению организации и оперативности работы — в том числе, будет производить передислокации бригад с пунктов меньшей интенсивности, даст медикам возможность брать дополнительные сверхурочные дежурства.