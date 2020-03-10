Из-за распространения коронавируса Латвия рассматривает возможность продления учебного года

В случае кризиса удаленный учебный процесс в латвийских школах может быть обеспечен в течение примерно месяца, сообщил руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс.

Он рассказал, что рассмотрены три возможных сценария — карантин для отдельных школьников, закрытие целых учебных заведений или даже городов. Технические обеспечение позволяет учиться удаленно в течение трех-четырех недель, однако преподавать таким образом спорт, музыку и предметы, связанные с искусством, невозможно.

На вопрос депутата Яниса Домбравы о том, достаточно ли в Латвии семей с подключением к интернету, чтобы обеспечить удаленное обучение, Цатлакс ответил, что интернет дома доступен в 99% случаев, о чем можно судить об активности родителей на сайтах учебных заведений и родительских форумах. Домбрава допускает, что в случае необходимости подключение к интернету может обеспечивать государство.

В случае, если потребуется более значительное вмешательство — например, обеспечении удаленного обучения на срок более одного месяца — власти готовы рассмотреть вариант с продлением учебного года. "Мы очень надеемся, что эта мера не потребуется, однако рассматриваем такую возможность", — пояснила Шуплинска.