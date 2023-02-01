Из-за распутицы по некоторым дорогам Латвии запрещено ездить грузовикам
Foto: Latvijas autoceļu uzturētājs

На 47 участках грунтовых дорог Латвии из-за распутицы введены ограничения по весу транспорта, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Больше всего "раскисших" дорог в окрестностях Салдуса и Добеле — 15 и 12 участков соответственно. Latvijas valsts ceļi предупреждает, что с продолжением оттепели количество таких участков может увеличиться.

Остальные проблемные дороги находятся преимущественно в Курземе и Земгале.
По этим участкам временно запрещено проезжать транспорту весом более 10 тонн, движение будет контролировать полиция. Без ограничений может проезжать оперативный и общественный транспорт, машины, доставляющие свежее молоко, а также транспорт, вывозящий мертвый скот.

При появлении новых проблемных участков можно сообщать о них по телефону 80005555.

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