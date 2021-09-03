Из-за разных сроков годности ковид-сертификатов могут возникнуть проблемы с путешествиями

Хотя цифровой "ковид"-сертификат вакцинированного признается во всем ЕС, в разных странах Европы его срок годности может быть разным. Это может привести к проблемам для путешественников, рассказал передаче "Домская площадь" на Латвийском Радио 4 работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.

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В Латвии на данный момент у сертификата вакцинации срок годности не определен. Будет ли срок годности бесконечным, зависит от решения, нужна ли ревакцинация от коронавируса и, если да, то для кого. Но в некоторых странах срок годности сертификата уже установлен. Например, те кто сделал прививку зимой, могут уже не попасть в Австрию или Хорватию, где срок действия цифрового сертификата, выданного на основании прививки, ограничен 270 днями.

"Задача для руководителей государств на уровне ЕС (поскольку проблема новая, которая не рассматривалась, когда законодательство по сертификату находилось в разработке), хотя бы попробовать скоординировать какие-то вещи, которые связаны со сроками. Потому что разные страны по-разному интерпретируют, когда вакцина начинает действовать, когда она заканчивает действовать. И это может привести к реальным препятствиям для людей, даже если у них есть этот сертификат", — цитирует портал Димитрова Rus.Lsm.lv.

Условия въезда в разные страные Европы можно посмотреть на портале Reopen.europa.eu.