Из-за ремонта будет перенесена остановка региональных автобусов на углу улиц Сатклес и Элизабетес

В связи с перестройкой перекрестка улиц Сатеклес и Элизабетес, остановка региональных автобусов будет перенесена на угол улиц Сатеклес и Дзирнаву, сообщает агентство LETA.

На остановке "Рига (ул. Элизабетес)" останавливаются несколько региональных автобусов — Рига — Олайне, Рига — Межсетас — Вайвади, Рига — Пиньки — Калнциема массив, Рига — Балдоне, Рига — Сарма — Балдоне, Рига — Межсетас, Рига — Текстилньекс и Рига — Калнциемс.

На время ремонта остановка будет перенесена на угол улиц Сатеклес и Дзирнаву.

Ранее стало известно, что девелопер Linstow собирается перестроить перекресток улиц Сатеклес и Элизабетес. На нем появятся светофоры, будут созданы пешеходные переходы, велодорожка улицы Элизабетес будет продлена до улицы Сатекслес. Перестройка проходит в согласии с проектом Rail Baltica, который затронет эту округу.