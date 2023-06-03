Из-за ремонта дорог введены ограничения движения по всей стране

В государственной сети автодорог продолжается активный сезон ремонтов, работы ведутся во всех регионах на 55 участках автомобильных дорог.

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При планировании маршрута по Даугавпилсскому шоссе следует учитывать масштабные строительные работы и ограничения движения в Лиелварде и около Плявиняс, сообщает Latvijas valsts ceļi.

На Даугавпилсском шоссе в Лиелварде на трех участках движение регулируется светофорами, введено ограничение скорости 50 км/ч, на проезд этого участка нужно планировать 30 минут. На Плявиньской окружной дороге имеется два участка со светофорами, чтобы проехать их, потребуется 22 минуты.

В свою очередь, на шоссе Екабпилс-Резекне есть два участка со светофорами от Екабпилса до Межаре, с ограничением скорости 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда ремонтируемого участка составляет 23 минуты. На дороге Гребнево-Резекне от Гребнево до Карсавы действуют ограничения скорости, пять участков со светофорами, проезд займет 40 минут.

На Таллиннском шоссе продолжается ремонт моста через Балтэзерский канал, проезжая часть сужена, что немного замедляет движение. На Видземском шоссе от Sēnīte до Сигулды движение организовано по правой проезжей части по одной полосе в каждом направлении, действуют ограничения скорости, для проезда ремонтируемого участка понадобится 20 минут.

Самые большие ограничения скорости на региональных дорогах действуют на шоссе Мадона-Гулбене, где на участке от Мадоны до Дзелзавы скорость ограничена до 50 км/ч и 70 км/ч, имеется восемь участков со светофорами. На проезд этого участка пути требуется один час десять минут.

Серьезные ограничения действуют и на участке дороги Талси-Упесгрива от Упесгривы до Лайдзе, движение регулируется светофорами на двух участках, скорости ограничена до 70 км/ч и 50 км/ч, предполагаемое время в пути — 45 минут.

На дороге Рига-Эргли от Рижского окружной дороги до поворота на Тинужи есть три участка со светофорами и ограничением скорости 50 км/ч и 70 км/ч, расчетное время проезда участка — 35-40 минут.

На дороге Сталбе-Цесис движение регулируется светофорами на четырех участках, введены ограничения скорости 70 км/ч и 50 км/ч, на проезд нужно рассчитывать 30 минут.

В окрестностях Кулдиги во время велофестиваля в субботу, 3 июня, с 10:00 до 17:00 и в ночь на воскресенье, 4 июня, с 22:00 до 2:00 будет ограничено движение по Кудигской окружной дороге (P118), а также в направлении Пелчи и Снепеле по местным дорогам Кулдига-Пелчи-Калтики (V1293) и Курмале-Иерас (V1294).