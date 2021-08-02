Из-за ремонтных работ на двое суток будет прервана подача газа в район улицы Дзилнас в Плявниеки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В связи с срочным ремонтом газопровода в районе улицы Дзилнас в Плявниеки на два дня будет прекращена подача природного газа, сообщил агентству LЕТА оператор АО Gaso.

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С сегодняшнего дня по 6 августа "Gaso" будет выполнять срочный ремонт газопровода высокого давления в районе улиц Рембатес и Купричу в рижском микрорайоне Плявниеки.

В свою очередь с 15.00 4 августа по 15.00 6 августа в связи с ремонтными работами будет прервана подача природного газа в многоквартирные дома по ул. Дзилнас, 11, ул. Дзилнас, 13, ул. Дзилнас, 14, ул. Дзилнас, 17, ул. Дзилнас, 18, ул. Дзилнас, 19, ул. Дзилнас, 26, ул. Дзилнас, 24, ул. Эвалда Валтера, 3, ул. Эвалда Валтера, 5 и ул. Эвалда Валтера, 7.

Юридические пользователи природного газа, которым будет прекращена подача газа, будут проинформированы об этом индивидуально, а пользователи многоквартирных домов смогут узнать о прекращении подачи газа через информацию на подъездах многоквартирных домов.

В случае более быстрого ремонта подача природного газа может быть восстановлена быстрее.

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LETA

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Рига
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