Из-за роста цен на электричество может подорожать кабельное телевидение
Foto: DELFI

Рост цен на электроэнергию может привести к подорожанию услуг кабельного телевидения. Такой прогноз дал агенству LETA председатель правления Латвийской ассоциации электонных коммуникаций Илмарс Муулс.

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"Доля электроэнергии у нас не так мала во всей части услуги, поэтому абонентская плата возрастет", — сказал Муулс.

Он отметил, что рост цен на электроэнергию также влияет на использование самого телевидения. "Это означает, что снова могут быть отказы только потому, что люди сочтут эту услугу дорогой", — сказал Муул.

При этом он признал, что пока все это лишь преждевременные гадания.

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