Из-за роста цен на энергоресурсы планируется повышение тарифов Rīgas ūdens
Foto: F64

В связи с ростом цен на энергоресурсы планируется повышение тарифов на услуги предприятия Rīgas ūdens, сообщается на его сайте.

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Rīgas ūdens подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) расчеты, которые предусматривают рост тарифа до 2,38 евро за кубометр вместо нынешних 1,92 евро.

Планируется, что тариф на водоснабжение с 0,85 евро за кубометр увеличится на 20% до 1,02 евро, на услуги канализации - с 0,74 евро до 0,93 евро (на 25,68%), на очистку сточных вод - с 0,33 евро до 0,43 евро (на 30,3%).

Если КРОУ утвердит новые тарифы, они могут вступить в силу с 1 мая 2022 года.

Предприятие указывает, что необходимость изменения тарифов связана с ростом затрат на электроэнергию, теплоэнергию, газ и других эксплуатационных расходов.

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