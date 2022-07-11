Из-за роста цен Восточная больница прогнозирует очень сложное второе полугодие
Foto: LETA

Из-за роста цен Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) ожидает очень тяжелое полугодие. Об этом в интервью "Панораме" Латвийского телевидения сказал председатель правления стационара Имантс Паеглитис.

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Самая большая проблема — рост цен на энергоресурсы, заявил Паэглитис. Глава больницы указал, что уже в середине года учреждению пришлось внести изменения в договоры на поставку электричества и газа из-за повышения тарифов. По подсчетам, только за счет повышения цен на энергоресурсы расходы больницы в этом году могут увеличиться на 3,2 млн евро.

Паэглитис сказал, что больница не может компенсировать значительный рост расходов за счет собственных ресурсов, поэтому просит и очень ждет государственной поддержки.

"Конечно, кроме энергоресурсов, есть и другие подорожания — и расходы на продукты питания, и на медицинские товары, цены на которые только растут", — сказал глава больницы, добавив, что новые уведомления о повышении цен от поставщиков учреждение получает практически каждый день.

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