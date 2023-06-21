Из-за сбоев электричества в "Гайльэзерсе" некоторые пациенты перенаправлены в другую больницу

Первый и седьмой корпус стационара "Гайльэзерс" в среду утром столкнулись со сбоями электричества. Прием неотложных пациентов и прибывших на плановое лечение был продолжен, однако некоторые пациенты были перенаправлены в больницу имени Паула Страдиня.

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Перевезли в Страдиня пациентов с острыми сердечными заболеваниями и "острых" пациентов инвазивной радиологии. В операционном блоке сбоев не было, но было решено отложить на два часа все операции, продолжив те, что уже шли. Клиника неотложной помощи продолжила свою работу в прежнем режиме.

Аварийная бригада оперативно возобновила подачу электричества в первом корпусе, поэтому радиологическая диагностика снова проводится в полном объеме. В полном объеме также проводятся операции, различные медицинские манипуляции и амбулаторные консультации.

Причина сбоев выясняется.