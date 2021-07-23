Из-за сбоев в работе сигнальной системы задерживались поезда на Центральном вокзале
Foto: LETA

Из-за сбоя в работе запрещающих сигналов задержались несколько рейсов поездов на Рижском Центральном железнодорожном вокзале, сообщает АО Pasažieru vilciens.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Был задержан рейс Рига-Айзкраукле. Поезд должен был отбыть из Риги в 12.08, но выехал на 53 минуты позже. Поезд Рига-Сигулда должен был отбыть с Центрального вокзала в 12.46, но отправился в путь с 40-минутным опозданием.

Отменены рейс Рига-Слока с временем отбытия из Риги в 12.30 и рейс Слока-Рига с временем отбытия из Слоки в 13.39.

После оперативных работ по устранению проблемы движение было восстановлено, сообщает Latvijas dzelzceļš.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне