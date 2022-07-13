Из-за сильного дождя в Риге неочищенные сточные воды несколько часов сливали в Даугаву

12 июля столичная канализационная система и очистные сооружения не справились с нахлынувшим потоком воды — из-за продолжительного ливня неочищенные сточные воды пришлось сбрасывать в Даугаву. Точный объем попавшей в реку загрязненной воды будет известен сегодня, сообщает портал rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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В Риге 12 июля из-за сильного дождя был введен аварийный режим. Неочищенные воды сбрасывались в Даугаву в течение нескольких часов.

Как сообщает источник, специалисты муниципального предприятия Rīgas ūdens следили за уровнем воды в водосборниках и приняли решение открыть аварийный водосброс. "Когда эти уровни достигают такого предела, что угрожают жителям Риги затоплением подвалов и улиц, мы, к сожалению, должны открыть аварийный водосброс и начать откачку, чтобы не перегружать очистные сооружения", — рассказал руководитель службы насосных станций канализационной системы города Каспарс Бирханс.

Нечистоты обычно сбрасывают у местечка Волери, однако вчера были задействованы еще две точки. Предприятие не сообщает, на каком участке Даугавы это произошло.

В Rīgas ūdens заявили, что если не сливать лишнюю воду, процесс очистки будет прерван, а на его восстановление уйдет не менее 10 дней — за это время грязная вода будет стекать в море, поэтому запуск аварийного режима — меньшее зло.

Загрязнение Даугавы во время сильных дождей — проблема, которая уже не первый год находтся под надзором Государственной службы окружающей среды.

Председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмундс Цепуритис рассказал, что одним из способов сокращения количества аварийных сбросов станет строительство дополнительного водосборника, на который нужно потратить примерно 40 млн евро. Другим, еще более масштабным проектом, может стать разделение общей системы, чтобы сточные воды из зданий не попадали в ту же систему, что и дождевая вода. На это тоже требуются десятки миллионов евро.

Политик подчеркнул, что обе идеи включены в проект стратегии Rīgas ūdens, который еще необходимо утвердить.