Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение
Foto: LETA

Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили в АО Sadales tīkls, около 13:00 в центральной части страны, в основном в Сигулде, Сигулдском и Адажском краях, электроснабжения нет примерно у 5000 потребителей.

Оперативные бригады АО Sadales tīkls работают над тем, чтобы по возможности быстрее восстановить электроснабжение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов