Из-за сильного ветра в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение.
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Как сообщили в АО Sadales tīkls, около 13:00 в центральной части страны, в основном в Сигулде, Сигулдском и Адажском краях, электроснабжения нет примерно у 5000 потребителей.
Оперативные бригады АО Sadales tīkls работают над тем, чтобы по возможности быстрее восстановить электроснабжение.
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