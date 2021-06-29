Из-за случаев заболевания Covid-19 установлен карантин для группы в детсаду Валмиеры
Foto: LETA

До 6 июля для группы "Ežu mājas" детского сада "Vālodzīte" в Валмиере установлен карантин. Установлено, что заболели Covid-19 два технических работника дошкольного учреждения.

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Как рассказала специлист по общественным отношениям Валмиерского самоуправления Лиене Пинне, руководство "Vālodzīte" проинформировало родителей детей, посещавших конкретную группу, рекомендовало следить за состоянием здоровья детей и в случае необходимости связываться с семейным врачом. Остальные группы детсада работают в прежнем режиме.

За последние 14 дней в Валмиере диагноз Covid-19 был подтвержден у 15 человек.

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LETA

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LETA
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