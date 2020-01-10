Из-за слякоти по многим грунтовым дорогам запретили ездить транспорту тяжелее 10 тонн

Из-за распутицы более чем на 40 участках грунтовых дорог введены ограничения массы, запрещающие движение транспорта весом более 10 тонн, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts Ceļi.

Так как метеорологическая зима в Латвии не наступила и несколько дней лил дождь, состояние грунтовых дорог ухудшилось.

Ограничения введены на нескольких участках дорог в окрестностях Айзкраукле, Салдуса, Лимбажи, Валмиеры, Тукумса, а также на отдельных участках в окрестностях Цесиса, Дагды, Кулдиги, Огре, Риги и Смилтене.

Так как синоптики прогнозируют сохранение теплой и переменчивой погоды, количество участков с ограничениями массы транспорта может увеличиться.

Как правило, распутица на грунтовых дорогах бывает весной и осенью.