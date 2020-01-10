Из-за слякоти по многим грунтовым дорогам запретили ездить транспорту тяжелее 10 тонн
Foto: Shutterstock

Из-за распутицы более чем на 40 участках грунтовых дорог введены ограничения массы, запрещающие движение транспорта весом более 10 тонн, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts Ceļi.

Так как метеорологическая зима в Латвии не наступила и несколько дней лил дождь, состояние грунтовых дорог ухудшилось.

Ограничения введены на нескольких участках дорог в окрестностях Айзкраукле, Салдуса, Лимбажи, Валмиеры, Тукумса, а также на отдельных участках в окрестностях Цесиса, Дагды, Кулдиги, Огре, Риги и Смилтене.

Так как синоптики прогнозируют сохранение теплой и переменчивой погоды, количество участков с ограничениями массы транспорта может увеличиться.

Как правило, распутица на грунтовых дорогах бывает весной и осенью.

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
подать объявление >
Объявления
89 000 € Дом, Salaspils nov.
690 € Квартира, Rīga, Centrs
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
46 000 € Дом, Engures nov.
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
215 000 € Дом, Mārupes nov.
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
700 € Квартира, Rīga, Centrs
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
165 000 € Дом, Olaines nov.
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
145 000 € Дом, Mārupes nov.
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
800 € Квартира, Rīga, Centrs
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
250 000 € Дом, Mārupes nov.
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
64 900 € Дом, Rojas nov.
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
345 000 € Дом, Babītes nov.
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
149 900 € Дом, Mārupes nov.
240 000 € Дом, Mārupes nov.
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
138 000 € Дом, Olaines nov.
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
312 000 € Дом, Babītes nov.
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
165 000 € Квартира, Jūrmala
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
950 € Дом, Garkalnes nov.
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga

Comment Form