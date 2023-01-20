Из-за снега и гололедицы движение транспорта затруднено по основным и региональным дорогам

Сегодня, 20 января, утром снег и гололед во многих местах Латвии затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

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Сегодня утром условия движения затруднены на Таллинском шоссе по всему маршруту, на участках Видземского шоссе от Риги до Лигатне и от поворота на Цесис до поворота на Рауну, на участке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Стренчи, на участке Рижской окружной дороги от Балтезерса до Саулкалне, на участке Елгавского шоссе от Олайне до Мейтене, на участке Лиепайского шоссе от Калнциемса до Лиепаи, на участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Вентспилса, а также на дороге Лиепая-Руцава.

Также условия движения затруднены по всему маршруту Даугавпилсского шоссе, по всему маршруту шоссе Екабпилс-Резекне-Терехово, на дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы, на дороге Тинужи-Кокнесе, а также на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах.

Движение по региональным дорогам страны затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Бауски, Мадоны, Лимбажи и Валки.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 107 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Под воздействием осадков и оттепели на грунтовых дорогах в Курземе и южной части страны образовалась слякоть. На юге Латвии действуют ограничения по весу транспортных средств на 42 участках грунтовых дорог.

В то же время грунтовые дороги во многих местах по-прежнему покрыты льдом, а местами движение затрудняют колеи и ямы во льду, образовавшимися в результате таяния слоя снега, поддерживающего грунтовые дороги.