Из-за снега и льда затруднен проезд по многим дорогам Латвии

На большей части территории Латвии на дорогах снег и лед, проезд затруднен, в том числе на многих главных дорогах, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.
Работает очистительная техника, снег убирается, скользкие участки обрабатываются противоскользящими материалами.
Проезд затруднен почти по всем главным дорогам страны, а на региональных дорогах проезд затруднен везде, кроме окрестностей Елгавы, Лудзы и Салдуса. Сохраняется ограничение по весу транспорта на 47 участках грунтовых дорог.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и ограничения скорости.