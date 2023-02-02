Из-за снега и льда затруднен проезд по многим дорогам Латвии
Foto: LETA

На большей части территории Латвии на дорогах снег и лед, проезд затруднен, в том числе на многих главных дорогах, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

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Работает очистительная техника, снег убирается, скользкие участки обрабатываются противоскользящими материалами.

Проезд затруднен почти по всем главным дорогам страны, а на региональных дорогах проезд затруднен везде, кроме окрестностей Елгавы, Лудзы и Салдуса. Сохраняется ограничение по весу транспорта на 47 участках грунтовых дорог.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и ограничения скорости.

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