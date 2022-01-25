Из-за снега и льда затруднено движение в центральной и восточной части Латвии

Во вторник утром из-за снега и обледенения затруднено движение по главным и региональным дорогам в центральной и восточной части Латвии, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.

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В Земгале движение осложнено только на Баусском шоссе, в Латгале - по всем главным дорогам, в Видземе - по всем главным дорогам, за исключением Таллинского шоссе и начального этапа Видземского шоссе.

На дорогах работает 122 единицы спецтехники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают быть осторожными, выбирать соответствующую погодным условиям скорость и держать дистанцию. Дороги могут покрыться льдом даже после обработки реагентами.

О скользких дорогах просят сообщать, позвонив на бесплатный информационный номер Latvijas valsts ceļi - 8000 5555.