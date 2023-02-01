Из-за снега и обледенения дорог затруднено передвижение по всей Латвии
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В среду утром из-за снега и обледенения по всей Латвии затруднено передвижение по главным и региональным автодорогам, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

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На дороги выведено 117 единиц снегоуборочной техники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сохраняются ограничения передвижения на 44 участках грунтовых дорог в Курземе и южной части страны.

Водителей призывают быть внимательными, выбирать соответствующую скорость и соблюдать дистанцию.

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