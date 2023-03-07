Из-за снега и обледенения на дорогах в Латвии затруднено движение
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Во вторник утром из-за снега и обледенения затруднено движение по многим главным и региональным дорогам Латвии, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Осложнено движение по Таллинскому шоссе, на участке Рига-Виреши и поворот на Алуксне-Вецлайцене на Видземском шоссе, по Валмиерскому шоссе, по Рижской окружной, на участке перекресток Апшупе-Блидене на Лиепайском шоссе и на участке Кудра-Вентспилс Вентспилсского шоссе.

Также затруднено движение на участке Рига-Скривери и Плявиняс-Извалда на Даугавпилсском шоссе, на участке Екабпилс-Варакляны и Резекне-Терехово на Резекненском шоссе и на Даугавпилсском шоссе.

Удовлетворительные условия езды лишь в окрестностях Балви, Бауски, Гулбене, Елгавы, Мадоны и Салдуса.

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