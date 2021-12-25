Из-за снега утром передвижение затруднено по всей Латвии

По данным Latvijas valsts ceļi, из-за снега сегодня утром условия движения на всех основных государственных и региональных дорогах Латвии были затруднены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заснеженные участки дороги очищают и присыпают противоскользящими материалами. Сегодня утром 189 единиц зимней техники Latvijas valsts ceļi задействованы в дорожных работах.

Latvijas valsts ceļi напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными, выбирая скоростной режим и соблюдая безопасную дистанцию на дороге. Во время снегопада снежный покров на дорогах может восстанавливаться, и трассы могут повторно обледенеть после обработки реагентами.

По окончании снегопада основные дороги страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, менее загруженные дороги — за период времени не менее 24 часов.

Latvijas valsts ceļi призывает всех водителей сообщать о скользких участках

государственных дорог по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.