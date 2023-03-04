Из-за снегопада на большей части территории Латвии затруднены условия передвижения

В связи с продолжающимся снегопадом условия дорожного движения в Латвии ухудшаются, сообщают Latvijas valsts ceļi и агентство LETA.

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Около 16:00 на большей части территории Латвии дорожные условия затруднены, но особенно на Таллиннском шоссе от Балтезерса до поворота на Бирини, на начальном участке Видземского шоссе от Риги до Вангажи, на Рижской объездной дороге справа от Даугавы, а также на начальном участке Даугавпилсского шоссе от Риги до Саулкални.

Условия движения относительно лучше в Земгале и Курземе, где только определенные участки дорог покрыты снегом или льдом.

Согласно информации в социальных сетях и дорожном приложении Waze, во время сильной метели в Латвии, в том числе в Риге, произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, затруднивших передвижение.

В Риге на улице Разнас занесло и развернуло 15-й троллейбус, за ним образовалась пробка из других троллейбусов.