Из-за снегопада в аэропорту "Рига" могут отменять или задерживать рейсы, взлетно-посадочная полоса снова работает

Из-за плохих метеоусловий в понедельник могут быть отменены или задерживаться некоторые авиарейсы. Взлетно-посадочная полоса, закрытая из-за обледенения, снова работает. Об этом предупреждают утром 12 ноября представители международного аэропорта "Рига".

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Затяжные снегопады, метели и сильный ветер могут оказать влияние на график полетов по всей Европе, включая и Ригу. В связи с этим многие рейсы сегодня будут откладываться, задерживаться и даже отменяться.

Из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе образовалось обледенение, поэтому она была закрыта до 11:00. Сейчас полоса возобновила работу, и аэропорт призывает пассажиров уточнить статус своего рейса в авиакомпании или позвонив в инфоцентр аэропорта — 1817 для звонков из Латвии или +371 29311817 для зарубежных звонков.

Пассажиров, у которых на сегодня запланированы авиаперелеты в Ригу или и Риги, просят следить за оперативной информацией на домашней странице международного аэропорта "Рига". В случае необходимости также призывают связываться с авиакомпаниями.