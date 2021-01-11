Из-за снегопадов общественный транспорт в Риге ходит с опозданием

Из-за снегопада задерживаются автобусы Rīgas satiksme, сообщает пресс-служба предприятия.

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На 20 минут задерживаются автобусы №1, 3, 22, 24 32, 35 и 43. Троллейбусы задерживаются до 10 минут, трамваи ходят без существенных опозданий.

Ранее сообщалось, что на улицах Риги работает вся зимняя дорожная техника. На борьбу с последствиями снегопада отправлены 34 снегоуборочные и пескоразбрасывающие машины для обработки проезжей части, а также 16 аналогичных единиц техники для очистки тротуаров.

Непрерывно очищаются магистральные улицы и те улицы, по которым ходит общественный транспорт, но нужно учитывать, что снежные заносы все равно будут успевать образовываться. Департамент призывает водителей быть осторожнее и ехать медленнее.

По правилам дороги и мосты должны быть полностью очищены от снега спустя три часа после окончания снегопада.