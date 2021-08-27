Из-за спортивных мероприятий перекроют улицы в Риге, Кекаве, Ропажи и Крустпилсском крае

На выходных в Риге пройдет марафон Rimi, также будут спортивные мероприятия в окрестности Кекавы, Ропажи и населенного пункта Кукас в Крустпилсском крае. Из-за этого будут перекрыты некоторые участки дорог.

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В конце этой недели, 28 и 29 августа, состоится Рижский марафон Rimi и Детский день Рижского марафона Rimi, во время которых ограничат движение по многим улицам столицы и на мостах через Даугаву. С 22 часов вечера 27 августа до 6 часов утра 30 августа закроют движение по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас. Подробнее о перекрытых участках улиц можно прочитать здесь.

28 августа из-за велозаезда по маршруту Кекава-Даугмале-Балдоне-Кекава будет частично ограничен проезд по Баскому шоссе, Рижской окружной дороге, а также по дорогам Рижская ГЭС-Яунелгава, Межвиди-Балдоне, Кекава-Скайсткале и Рижская ГЭС-Пулкарне.

Возле Ропажи пройдет мини-ралли. Будет закрыто движение по дороге Ропажи-Рауна от Ропажи до Подкаяс, объезд будет организован по дорогам Гаркалне-Алаукстс и Ропажи-Грикукрогс. Также будет закрыт участок дороги Ропажи-Грикукрогс от Эндзели до населенного пункта Межа миерс.

В воскресенье, 29 августа, пройдет Кукский МТВ марафон, будет закрыт участок местной дороги Сунас-Метриена, объезд будет организован по другим государственным и лесным дорогам.

Также некоторые участки дорог будут закрыты из-за ремонта, крупные ремонтные работы ведутся на Таллинском, Видземском и Лиепайском шоссе.