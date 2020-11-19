Из-за "срыва" кворума Пуце не был избран на должности в парламентских комиссиях
Foto: LETA

Из-за того, что большинство депутатов не приняли участие в голосовании, сегодня вечером не удалось избрать вернувшегося в парламент депутата Юриса Пуце (Развитие/За!) на должности в двух комиссиях Сейма.

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Политики парламентской фракции Развитие/За! выдвигали Пуце для работы в комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений и комиссии по публичным расходам и ревизии.

Участие в голосовании не приняла оппозиция Сейма, а также Новая консервативная партия (НКП). Член правления НКП Кришьянис Фелдманс заявил агентству ЛЕТА, что проекты решений о назначении Пуце появились в повестке заседания Сейма внезапно, и непонятно, почему были выбраны конкретные комиссии. Фелдманс добавил, что депутатам нужно время на раздумья. В свою очередь депутат Юлия Степаненко заявила, что, по ее мнению, Пуце вообще не должен участвовать в работе Сейма. Степаненко считает, что он должен сложить депутатский мандат и уйти из политики.

В заседании был объявлен перерыв, рассмотрение этого вопроса перенесено на 26 ноября.

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LETA

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LETA

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Юрис Пуце Новая консервативная партия Юлия Степаненко
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